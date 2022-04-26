Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн

Москва по итогам 2021 года заняла первое место в стране по доле жителей, получающих госуслуги в электронном виде. По данным Росстата, речь идет о 97,5% москвичей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30 п. п., сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Такой рост прежде всего связан с развитием цифровой экосистемы столицы. В 2011 году Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. Сейчас на портале mos.ru зарегистрировано уже больше 14,5 млн личных кабинетов. За всё время работы ресурса москвичи воспользовались его услугами и сервисами свыше 2,5 млрд раз. Наиболее популярные из них есть в городских мобильных приложениях», — отметила Сергунина.

Сейчас в электронном виде на портале mos.ru доступно более 380 разных услуг и сервисов. В 2021 году электронными услугами воспользовались свыше 472 млн раз — на 65 млн больше, чем годом ранее.

За это время на портале появились такие новые сервисы, как запись на прием к нотариусу, оформление единого читательского билета, заказ питания на молочной кухне, передача сведений о поверке или замене счетчиков воды.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город завершает цифровизацию государственных услуг в жилищной сфере. Сейчас из 13 услуг четыре представлены на mos.ru, но в ближайшее время оставшиеся тоже переведут в электронный вид.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.