Петербургская группа «Аффинаж» отметит десятилетие юбилейным концертом в Москве

Петербургская группа «Аффинаж» с размахом отметит свое десятилетие юбилейным концертом в Москве 21 мая 2022 года.

Отличительной чертой «Аффинаж» всегда был саунд. Коллектив, соединивший в своей музыке акустическую гитару, бас с баяном и тромбоном, стал одним из главных открытий нового русского рока «десятых».

За свою десятилетнюю историю группа выпустила шесть студийных альбомов, восемь мини-альбомов; имеет коллаборации с такими исполнителями, как «25/17», «Заточка», «7Раса», «АнимациЯ».

Каждая новая работа «Аффинаж» — это еще один эксперимент, еще один шаг вперед, который всегда удается сделать этим «героям нуар-шансона». Живые выступления максимально передают дух творчества команды: группа активно гастролирует по всей России с сольными концертами, является постоянным участником крупных музыкальных фестивалей.

«В этом году у нашего коллектива юбилей, и это знаковое для нас событие. Мы планируем масштабно отпраздновать его в Москве. Что же будет? А будет программа лучших композиций — как совсем свежих, так и собранных из нашей дискографии, Meet&Greet и, разумеется, мы — с самым живым звуком, и вы — с самыми живыми глазами и голосами. Волнуемся и ждем этого дня и вас в этот важный для нас день», — делится своими впечатлениями о предстоящем шоу солист группы Эм Калинин.

Перед московским концертом у зрителей появится возможность лично встретиться с музыкантами. Все гости, которые приобретут билет категории «Meet&Greet»: зайдут на площадку одними из первых; получат специальную сувенирную продукцию; попадут на эксклюзивный акустический мини-сет перед основным концертом; смогут пообщаться с музыкантами

Запоминай и отмечай юбилейную дату в календаре: 21 мая 2022 года, клуб «1930 Moscow», Москва.

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