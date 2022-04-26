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Главой ФОМС назначен Илья Баланин

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Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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Он сменил Елену Чернякову. Она переходит на работу в Росстат.

Баланин с февраля 2022 года работал заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. До этого с сентября 2019 года занимал пост заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Ярославской области.

Чернякова возглавила ФОМС в марте 2020 года. Перед этим была директором департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов.

Ранее, 26 апреля, Мишустин дал поручения по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Как уточнили в правительстве, объединение функций Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым.

До этого, 21 апреля, премьер-министр поручил Минздраву и Минцифры совместно с ФОМС проработать вопрос целесообразности использования телемедицинских технологий в качестве отдельной услуги в системе ОМС, а также расширения их применения. Как отметил депутат Госдумы Роза Чемерис, избранная от Дальнего Востока, внедрение телемедицины помогло бы большим по протяженности регионам.

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