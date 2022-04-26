Захарова назвала наглую внешнюю политику Украины причиной ее нынешнего положения

Наглая внешняя политика Украины привела ее к нынешнему положению, заявила 26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио России».

«Я помню, как буквально, наверное, полгода назад [президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что теперь внешняя политика Украины будет наглой. Вот эта наглая внешняя политика привела Украину туда, где она сейчас находится», — пояснила она.

6 апреля Захарова рекомендовала Зеленскому «самораспуститься» в ответ на его совет самораспуститься Совету безопасности ООН. Она объяснила, что это очень интересная логика, потому как если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то «этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе».

9 марта официальный представитель МИД России отметила, что анализировать заявления украинского лидера необходимо исходя из оценок его состояния, а оно специфическое. Она отметила, что очевидно, что состояние Зеленского неадекватное, и, исходя из причин его поведения, «нет возможности серьезно опираться на заявления как озвучивание сформированной позиции».

Днем ранее Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что вопрос членства его страны в НАТО уже не главный, так как альянс боится конфронтации с Россией. Киев не будет «на коленях» ни о чем просить, добавил он.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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