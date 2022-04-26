Три ледовые переправы остаются открытыми на территории Якутии

Почти все ледовые переправы закрылись на территории Якутии. По данным на 25 апреля рабочими остаются только три зимника в северных районах республики.

Так, для транспорта весом до 5 т разрешен проезд в Верхнеколымском районе по переправе «Зырянка — Затон». В Жиганском районе по переправе «Жиганск — Аэропорт» может проехать транспорт до 20 т. В Оленекском по переправе «Оленек — Харыялах» разрешено проезжать транспорту также не тяжелее 20 т, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф. Для граждан он составляет до 5 тыс, рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

На днях последнюю ледовую переправу закрыли в Камчатском крае. Работу прекратила переправа на дороге между селами Тиличики и Корф через бухту Скрытую. Таким образом, действующих переправ в регионе больше не осталось.