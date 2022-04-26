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Полиция задержала троих москвичей по делу о взрыве в жилом доме Петербурга

Полиция задержала троих москвичей, причастных к взрыву в жилом доме в Петербурге
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Полиция задержала троих москвичей, подозреваемых в причастности к взрыву в жилом доме Петербурга. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможную причастность к произошедшему 16-летних брата и сестры, а также их 27-летней знакомой, все они жители города Москвы», — уточнили в ведомстве.

Для задержания подозреваемых сотрудники уголовного розыска выехали в столицу. В ближайшее время задержанных доставят обратно в Петербург для проведения следственных действий.

По предварительной версии, действия молодых людей были направлены против 35-летнего петербуржца. В настоящее время проверяется информация о связи происшествия с разборками пранкеров. В МВД уточнили, что взрыв произошел возле квартиры мужчина, который состоял в одном из тематических сообществ и получал угрозы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Правоохранители расценили произошедшее как покушение на убийство общеопасным способом.

Взрыв прогремел в ночь с 24 на 25 апреля около квартиры, расположенной на 8-м этаже девятиэтажного дома по Товарищескому проспекту. В результате были повреждены окна и двери подъезда, а также лифты и припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон. Из подъезда эвакуировали 40 жителей.

Момент взрыва запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный мужчина в балаклаве заходит в подъезд, а через некоторое время выбегает из него. Через минуту происходит хлопок, после чего осколки окон взрывной волной выбросило во двор.

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