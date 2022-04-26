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Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года

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Курс евро впервые с марта 2020 года упал ниже 76 рублей. Это следует из данных торгов на сайте Московской биржи во вторник, 26 апреля.

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В моменте курс европейской валюты снижался на 85 копеек, до 76,31 рубля. Также он падал до 75,95 рубля.

Накануне в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал ниже 77 рублей. При открытии торгов курс европейской валюты составлял 80,4 рубля.

В понедельник, 25 апреля, Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на курс оказывают влияние несколько факторов. Он упомянул, в частности, падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и продажу валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ.

Среди причин снижения стоимости евро аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев указал ужесточение монетарной политики в США и повышение ставки американского Федрезерва. В результате доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов увеличиваются, в то время как Европейский центробанк не спешит поднимать ставку, даже несмотря на высокую инфляцию, говорил аналитик «Известиям».

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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