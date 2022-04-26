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Мотороллер Vespa за 250 тыс. рублей похитили с подземной парковки в центре Москвы

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С подземной парковки в центре Москвы похитили мотороллер Vespa стоимостью 250 тыс. рублей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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Как рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва», вечером 20 апреля к правоохранителям обратился мужчина 1987 года рождения, который заявил о краже мотороллера Vespa LX 50.

Он пояснил, что в период с 19:00 18 апреля по 22:30 20 апреля неизвестный путем свободного доступа похитил транспортное средство с подземной парковки, расположенной на набережной Академика Туполева.

Материальный ущерб составил 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что в Москве полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в хищении часов и украшений стоимостью 1,9 млн рублей у знакомой. Злоумышленника задержали 24 апреля в центре Москвы. Им оказался житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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