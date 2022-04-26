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Якутская птицефабрика получит статус племенного хозяйства

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Якутская птицефабрика до конца 2022 года может получить статус племенного хозяйства. Если это произойдет, предприятие как системообразующее получит поддержку от государства.

Эту возможность депутат Госдумы Галина Данчикова обсудила с замминистра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным. Суть вопроса связана с обеспечением продовольственной безопасности Якутии в условиях внешнего санкционного давления, уверена Данчикова, чьи слова приводит ИА YakutiaMedia.

В случае получения статуса племенного репродуктора птицефабрика сможет сама производить инкубационные яйца, которые ранее поставлялись из-за границы. На северо-востоке России она является единственной птицефабрикой, имеющей собственное родительское стадо более чем из 22 тыс. кур-несушек.

По словам гендиректора предприятия Натальи Дягилевой, птицефабрика может без труда поставлять молодняк и суточных цыплят на все предприятия яичного направления в Якутии. Благодаря модернизации и реконструкции производственных объектов есть техническая возможность обеспечивать импортозамещение племенного репродуктора.

Однако для этого, как уточняет ИА SakhaNews, в федеральные требования по разведению сельскохозяйственной птицы необходимо внести изменения, связанные с установлением для Якутии минимальной численности кур-несушек — 20 тыс. голов. По федеральным нормативам она составляет сегодня 40 тыс.

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