Якутская птицефабрика получит статус племенного хозяйства

Якутская птицефабрика до конца 2022 года может получить статус племенного хозяйства. Если это произойдет, предприятие как системообразующее получит поддержку от государства.

Эту возможность депутат Госдумы Галина Данчикова обсудила с замминистра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным. Суть вопроса связана с обеспечением продовольственной безопасности Якутии в условиях внешнего санкционного давления, уверена Данчикова, чьи слова приводит ИА YakutiaMedia.

В случае получения статуса племенного репродуктора птицефабрика сможет сама производить инкубационные яйца, которые ранее поставлялись из-за границы. На северо-востоке России она является единственной птицефабрикой, имеющей собственное родительское стадо более чем из 22 тыс. кур-несушек.

По словам гендиректора предприятия Натальи Дягилевой, птицефабрика может без труда поставлять молодняк и суточных цыплят на все предприятия яичного направления в Якутии. Благодаря модернизации и реконструкции производственных объектов есть техническая возможность обеспечивать импортозамещение племенного репродуктора.

Однако для этого, как уточняет ИА SakhaNews, в федеральные требования по разведению сельскохозяйственной птицы необходимо внести изменения, связанные с установлением для Якутии минимальной численности кур-несушек — 20 тыс. голов. По федеральным нормативам она составляет сегодня 40 тыс.