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Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

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На юге Москвы в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах города.

ЧП произошло утром 26 апреля в квартире дома, расположенного на Домодедовской улице. Загорелась квартира на пятом этаже. Площадь составила 15 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены пять человек, двое из которых — дети. Пострадавших нет.

Спасенные были жителями шестого, седьмого и восьмого этажей.

Возгорание было ликвидировано. Источник уточнил, что наблюдался огонь с двух сторон здания. В столичном главке МЧС эту информацию подтвердили. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

24 апреля пожар произошел в жилом доме на Кутузовском проспекте. Площадь горения составила 60 кв. м, уточняет сайт aif.ru. По предварительным данным, очаг пожара возник на седьмом этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление, пишет Life.ru. Жильцов дома эвакуировали.

В результате пожара один человек погиб. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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