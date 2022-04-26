Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

На юге Москвы в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах города.

ЧП произошло утром 26 апреля в квартире дома, расположенного на Домодедовской улице. Загорелась квартира на пятом этаже. Площадь составила 15 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены пять человек, двое из которых — дети. Пострадавших нет.

Спасенные были жителями шестого, седьмого и восьмого этажей.

Возгорание было ликвидировано. Источник уточнил, что наблюдался огонь с двух сторон здания. В столичном главке МЧС эту информацию подтвердили. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

24 апреля пожар произошел в жилом доме на Кутузовском проспекте. Площадь горения составила 60 кв. м, уточняет сайт aif.ru. По предварительным данным, очаг пожара возник на седьмом этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление, пишет Life.ru. Жильцов дома эвакуировали.

В результате пожара один человек погиб. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.