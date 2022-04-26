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Володин считает, что нужно признать Украину террористическим государством

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Киев развязал войну против собственного народа и перешел к терактам против мирных граждан других стран, поэтому Украину нужно признать террористическим государством. Об этом 26 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

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«Вчера ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна», — говорится в публикации.

По словам Володина, к этому привела поддержка неонацистской идеологии. Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность, а виновных необходимо наказать.

Спикер заключил: «Произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине».

За день до этого ФСБ опубликовала видеозапись задержания неонацистов, планировавших совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева.

Сообщается, что задержанные — граждане России, которые действовали по специальному заданию Службы безопасности Украины. Допрос подтвердил, что они планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после выполнения задания планировали скрыться в другой стране.

Всего было задержано шесть фигурантов. В ходе обыска было изъято самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», а также другое оружие и боеприпасы.

Согласно плану, машину Соловьева нужно было взорвать на территории Москвы. Телеведущий заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. Однако отметил, что Зеленский напрямую угрожал ему во время публичных выступлений, поэтому до журналиста «доходили разные слухи».

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Он подчеркнул, что к таким методам Запад решил прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

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