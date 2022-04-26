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В Москве задержали подозреваемого в краже часов и украшений у знакомой на 2 млн рублей

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В Москве полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в хищении часов и украшений стоимостью 1,9 млн рублей у знакомой. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы во вторник, 26 апреля.

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Инцидент произошел в Пресненском районе города. 24 апреля в полицию обратилась 39-летняя женщина и заявила о краже. Она рассказала, что 14 апреля она, находясь в своей квартире в Мукомольном проезде, передала своему знакомому часы Сartier стоимостью 1 млн 500 тыс. рублей и часы Dolce & Gabbana стоимостью 50 тыс. рублей для починки ремешков.

В результате мужчина отказался возвращать ее имущество. 21 апреля заявительница обнаружила пропажу двух золотых брошек стоимостью 6 тыс. рублей и механических часов Versace стоимостью 300 тыс. рублей.

Общий материальный ущерб составил 1 млн 856 тыс. рублей.

Злоумышленника задержали 24 апреля в центре Москвы. Им оказался житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

18 апреля у пилота команды «Формулы-1» «Феррари» Шарля Леклера украли дорогие часы в Италии. Инцидент произошел во время прогулки Леклера с друзьями и тренером по улицам города Виареджо. Им встретились поклонники, которые захотели сфотографироваться с гонщиком. В результате вокруг него собралась большая толпа. Пока спортсмен общался с болельщиками, кто-то сумел снять с него дорогие часы.

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