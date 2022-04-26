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Туроператоры стран Балтии потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

Прибалтийские туроператоры потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами
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Турецкий представитель туроператора TUI компания TUI Tantur потребовала от отелей отменить бронирования российских туристов. Об этом 24 апреля сообщила турецкая газета Turizmgazetesi, сославшись письмо TUI.

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Как следует из публикации, туроператоры стран Балтии, посылающие в Турцию туристов через турецкую компанию TUI Tantur, поставили ей ультиматум. В отели, куда едут прибалты, не должны заселять россиян. Таким образом, бронирование российских туристов должно быть отменено.

После этого принимающая турецкая TUI Tantur разослала в отели письмо с требованием исполнить данные условия. Кроме того, в турецкой компании TUI Tantur закрыли российский отдел, а сотрудников уволили.

TUI Tantur работает на прибалтийском рынке с такими туроператорами, как TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita. Условия действуют до 31 мая, но их могут продлевать ежемесячно.

В середине марта российские туристы, застрявшие в египетском городе Шарм-эш-Шейх, рассказали о штрафе в размере $100 при вылете обратным рейсом за отсутствие визы, которая ранее не требовалась. По словам одного из отдыхающих, при въезде в Египет туристам оператора TUI заявили о необходимости приобрести визу только при пребывании больше 15 дней или желании выехать за пределы Синайского полуострова.

В итоге многие не стали оформлять визу. Позднее стало известно, что данное требование не действует в отношении клиентов TUI.

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