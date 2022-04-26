Туроператоры стран Балтии потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами

Турецкий представитель туроператора TUI компания TUI Tantur потребовала от отелей отменить бронирования российских туристов. Об этом 24 апреля сообщила турецкая газета Turizmgazetesi, сославшись письмо TUI.

Как следует из публикации, туроператоры стран Балтии, посылающие в Турцию туристов через турецкую компанию TUI Tantur, поставили ей ультиматум. В отели, куда едут прибалты, не должны заселять россиян. Таким образом, бронирование российских туристов должно быть отменено.

После этого принимающая турецкая TUI Tantur разослала в отели письмо с требованием исполнить данные условия. Кроме того, в турецкой компании TUI Tantur закрыли российский отдел, а сотрудников уволили.

TUI Tantur работает на прибалтийском рынке с такими туроператорами, как TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita. Условия действуют до 31 мая, но их могут продлевать ежемесячно.

В середине марта российские туристы, застрявшие в египетском городе Шарм-эш-Шейх, рассказали о штрафе в размере $100 при вылете обратным рейсом за отсутствие визы, которая ранее не требовалась. По словам одного из отдыхающих, при въезде в Египет туристам оператора TUI заявили о необходимости приобрести визу только при пребывании больше 15 дней или желании выехать за пределы Синайского полуострова.

В итоге многие не стали оформлять визу. Позднее стало известно, что данное требование не действует в отношении клиентов TUI.