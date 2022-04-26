Прямой эфир

Москву к майским праздникам украсят 14 млн тюльпанов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 14 млн тюльпанов украсят Москву к майским праздникам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 26 апреля.

Общая теория поля: ищем луговые цветы на российских просторах
Где можно полюбоваться всеми красками природы

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам.

Он отметил, что в 2022 году улицы, набережные, площади и скверы, а также общественные пространства украсят порядка 14 млн тюльпанов. Общая площадь клумб составит свыше 220 тыс. кв. м.

По словам заммэра, в городе удалось высадить тюльпаны разных сортов. Среди них — «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового цвета, пишет «Москва 24».

Всего столицу в этом году будут украшать свыше 55 млн цветов. Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на ул. Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

24 апреля ведущий научный сотрудник МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина предупредила об опасности клещей на первых весенних цветах. Она призвала не собирать первые весенние цветы. По ее словам, если цветок всё же сорван, его не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, поскольку так клещ может незаметно перебраться на человека.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022