Москву к майским праздникам украсят 14 млн тюльпанов

Около 14 млн тюльпанов украсят Москву к майским праздникам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 26 апреля.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам.

Он отметил, что в 2022 году улицы, набережные, площади и скверы, а также общественные пространства украсят порядка 14 млн тюльпанов. Общая площадь клумб составит свыше 220 тыс. кв. м.

По словам заммэра, в городе удалось высадить тюльпаны разных сортов. Среди них — «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового цвета, пишет «Москва 24».

Всего столицу в этом году будут украшать свыше 55 млн цветов. Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на ул. Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

24 апреля ведущий научный сотрудник МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина предупредила об опасности клещей на первых весенних цветах. Она призвала не собирать первые весенние цветы. По ее словам, если цветок всё же сорван, его не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, поскольку так клещ может незаметно перебраться на человека.