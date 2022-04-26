Штормовое предупреждение объявили в ЕАО из-за сильного ветра

На территории ЕАО объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на Гидрометеобюро Биробиджана.

Спасатели приведены в состояние готовности к реагированию на возможные происшествия, рассказали агентству в ГУ МЧС по ЕАО. В ведомстве порекомендовали местным жителям ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра. Во время сильного ветра не стоит укрываться около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Ранее о резкой перемене погоды жителей и гостей Москвы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни следующей недели будет типичная погода для конца мая, а к выходным значительно похолодает.