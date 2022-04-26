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RT запустил Telegram-канал на 17 языках о спецоперации

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RT запустил в Telegram новый информационный канал, где на 175 языках будут публиковаться видео о реальной ситуации на Украине и в Донбассе. Об этом стало известно 26 апреля.

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RT таким образом намерен бороться с фейками в Сети и информационными вбросами западных СМИ.

«Расскажи, кто это сделал… Я знаю, «Азов» [в отношении радикальный группировки в РФ возбуждены уголовные дела] это сделал», — на проморолике говорит мужчина.

Женщина, показанная на видео, отмечает, что украинские военнослужащие защищаются детьми и стариками, как живым щитом.

За минувшие сутки на Telegram-канал подписалось больше 20 тыс. человек, и аудитория проекта продолжает расти. Реальную информацию о событиях на Украине со временем планируют размещать не на 17, а на 35 языках.

Проект позволит жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран, где доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, узнать о реальной ситуации на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. Обращаясь к сотрудникам надзорного ведомства, он отметил, что надо пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию общества.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе и в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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