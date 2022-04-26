Женщина погибла в результате обстрела Донецка

Женщина погибла в результате утреннего обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района по ул. Героев Миуса, 8 погибла мирная жительница — женщина 1956 г.р», — уточнил он в Telegram-канале.

В 07.05 украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм.

24 апреля «Известия» побывали в этом районе Донецка на месте, где произошел обстрел войсками ВСУ жилого квартала, и опубликовали видео с его последствиями.

На кадрах можно увидеть, что во дворах жилых домов многие постройки и заборы разнесены в клочья. Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

Утром в воскресенье украинские войска обстреляли и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

23 апреля жители Петровского района Донецка, самого отдаленного от центра района города, также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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