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Тепличные комплексы построят под Хабаровском за 35 млн рублей

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Под Хабаровском в 2023 году построят новые тепличные комплексы. На площадке Ракитное ТОР «Хабаровск» компания ООО «ТК «Хабаровский» соорудит теплицы по выращиванию томатов общей площадью 11 га. Также компания ООО «ТК «Приамурье» создаст такой же комплекс по выращиванию томатов и огурцов на площади 7,4 га. Общий объем инвестиций составляет порядка 35 млн рублей.

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По словам директора Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций (АНО «АПИРИ») Андрея Дымченко, которые приводит ИА AmurMedia, потребность регионального рынка в свежих овощах закрывается лишь на 20%. Строительство теплиц — одно из рентабельных направлений сельского хозяйства. Срок окупаемости подобного проекта — 5 лет.

В региональном правительстве считают, что обеспечение жителей свежими овощами в течение всего года — один из приоритетов в экономике Хабаровского края. Строительство новых тепличных комплексов должно помочь в удовлетворении спроса населения на экологически чистые и свежие овощи.

Для инвесторов, которые планируют заняться подобными проектами, в регионе действуют льготы. Так, проект может получить статус «Масштабного инвестиционного проекта», что дает возможность получения земли в аренду без торгов. Кроме того, при реализации проекта по развитию тепличного производства из бюджета края инвестор может возместить до 50% затрат на оборудование. Также государство компенсирует инвесторам 20% стоимости вложений в создание тепличных комплексов на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что плодоовощной союз предложил дополнительные меры поддержки производителей. По мнению организации, уже принятые нормы Минсельхоза по поддержке аграриев для производителей овощей закрытого грунта окажутся не очень эффективными и нуждаются в доработке.

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