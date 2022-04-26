ВС РФ применяют в рамках спецоперации на Украине новую радиотепловую маскировку

Российская армия в рамках специальной военной операции на Украине применяет новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Об этом 26 апреля рассказал осведомленный источник.

По его словам, синтетический материал надевается на технику в качестве чехлов или покрытий.

«Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — цитирует его «РИА Новости».

Маскировка, в первую очередь, нужна для снижения заметности техники российских вооруженных сил для беспилотников и самолетов разведки. Покрытие можно раскрашивать в камуфлирующие цвета, в итоге снижается заметности техники в оптическом диапазоне.

«В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», — отметил он.

25 апреля Минобороны РФ показало кадры работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» во время проведения спецоперации. Машина высокопроходимая, мобильная, позволяет после выполнения задачи оперативно сменить позиции, что повышает живучесть как самой боевой машины, так и расчета пусковой установки, рассказал начальник расчета ОТРК «Искандер» Михаил.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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