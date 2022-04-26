Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Журавлевки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения в результате обстрела села Журавлевка со стороны территории Украины.

В своем Telegram-канале 25 апреля Гладков написал, что о новом обстреле ему сообщила глава Журавлевки Анжелика Самойлова. По его словам, пострадавшие — мужчина с ранением руки и женщина, получившая ранение в область шеи, уточняет НСН. Также зафиксированы разрушения жилых домов, пишет телеканал «360».

В связи с происходящем чиновник был вынужден отменить командировку в Москву. Он держит ситуацию на личном контроле, сообщает сайт kp.ru. Он заверил, что все, что было разрушено в результате обстрела, будет восстановлено, отмечает REGNUM.

Он добавил, что масштабы ущерба от обстрела станут известны в полной мере после подомового обхода, пишет Pravda.Ru.

26 апреля Гладков сообщил, что угрозы для жизни пострадавших от обстрела нет.

В регионе продлен «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая, пишет RT.

Село Журавлевка, расположенное недалеко от украинской границы, входит в состав Журавлевскго сельского поселения в Белгородском районе.

25 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории около села Отрадное в Белгородской области со стороны Украины, пишет «Москва 24».

Как напоминает Life.ru, за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли поселки в Белгородской области. Так, 14 апреля под обстрел попали Сподарюшино и Журавлевка, 19 апреля — Головчино, 24 апреля — Отрадное, 25 апреля — Нехотеевка.

19 апреля Гладков побывал в селе Головчино, подвергшееся обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона, в результате действий украинских военных пострадали три мирных жителя. Как отмечает телеканал «Звезда», было зафиксировано повреждение более 30 жилых домов. В основном там были разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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