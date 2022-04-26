Прямой эфир
Интернет
Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском
Мир
В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты
Мир
Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу
Общество
Учет и маркировку домашних животных в РФ предложили сделать добровольной
Общество
Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидировали
Общество
Глава Белгородской области посетит обстрелянные ВСУ села
Мир
Украина запросила у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд
Мир
Киев занимался подделкой «нарушений» Минских соглашений ДНР и ЛНР
Общество
Ремонт дорог стартовал в 13 округах Подмосковья
Общество
В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе
Мир
Подразделения ВС РФ уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле Журавлевки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения в результате обстрела села Журавлевка со стороны территории Украины.

Разделали под рейх: можно ли изменить взгляды украинских радикалов
Эксперты рассказали о корнях неонацизма и существующих методах борьбы с ним

В своем Telegram-канале 25 апреля Гладков написал, что о новом обстреле ему сообщила глава Журавлевки Анжелика Самойлова. По его словам, пострадавшие — мужчина с ранением руки и женщина, получившая ранение в область шеи, уточняет НСН. Также зафиксированы разрушения жилых домов, пишет телеканал «360».

В связи с происходящем чиновник был вынужден отменить командировку в Москву. Он держит ситуацию на личном контроле, сообщает сайт kp.ru. Он заверил, что все, что было разрушено в результате обстрела, будет восстановлено, отмечает REGNUM.

Он добавил, что масштабы ущерба от обстрела станут известны в полной мере после подомового обхода, пишет Pravda.Ru.

26 апреля Гладков сообщил, что угрозы для жизни пострадавших от обстрела нет.

В регионе продлен «желтый» уровень террористической опасности до 10 мая, пишет RT.

Село Журавлевка, расположенное недалеко от украинской границы, входит в состав Журавлевскго сельского поселения в Белгородском районе.

25 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории около села Отрадное в Белгородской области со стороны Украины, пишет «Москва 24».

Как напоминает Life.ru, за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли поселки в Белгородской области. Так, 14 апреля под обстрел попали Сподарюшино и Журавлевка, 19 апреля — Головчино, 24 апреля — Отрадное, 25 апреля — Нехотеевка.

19 апреля Гладков побывал в селе Головчино, подвергшееся обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона, в результате действий украинских военных пострадали три мирных жителя. Как отмечает телеканал «Звезда», было зафиксировано повреждение более 30 жилых домов. В основном там были разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022