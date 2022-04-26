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ВСУ обстреляли приграничное село Головчино в Белгородской области, повреждены четыре дома

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Село Головчино в Белгородской области подверглось обстрелу со сторону Украины, сообщил утром 26 апреля в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома», — написал Гладков.

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Он отметил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Накануне вечером губернатор сообщил об обстреле села Журавлевка. Пострадали два человека, их жизни вне опасности.

25 апреля стало известно, что село Нехотеевка Белгородской области также подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

24 апреля украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородской области.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Провокации со стороны Украины участились с началом российской спецоперации по защите Донбасса. При этом, как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия будет реагировать на диверсии Украины и ответит на них ракетными ударами по объектам в Киеве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовало обострение ситуации в Донбассе.

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