В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты

Страны НАТО обладают ядерным оружием, а Великобритания способна применить его для своей защиты и защиты НАТО, если потребуется, и Россия должна помнить это. Об этом 25 апреля в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства заявил глава минобороны страны Бен Уоллес.

«Некоторые наши ракеты сейчас под водой, и наши смелые военнослужащие Королевских ВМС готовы применить ядерное оружие, если им придется защищать это Королевство и НАТО. Крайне важно, чтобы он (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) этого не забывал», — отметил он в эфире телеканала SkyNews.

Как добавил Уоллес, Франция и США также обладают ядерным оружием, и этот фактор является самым важным сдерживающим для российского лидера.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы, опасность такого конфликта нельзя недооценивать. В январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны, напомнил дипломат.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине.

Днем ранее глава МИД РФ заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях.

Как напоминает «Газета.Ru», 7 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал безосновательными заявления западных стран, которые говорят о планах российских властей использовать ядерное оружие на территории Украины.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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