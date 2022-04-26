СК РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира бригады ВСУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герасименко и других военнослужащих. Они подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), сообщил 26 апреля Следственный комитет РФ.

«По данным следствия, 24 апреля 2022 года Герасименко и другие военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, находясь на подконтрольной им территории в населенных пунктах Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка», — говорится в сообщении.

В результате 71-летний мирный житель получил ранения. Кроме того, повреждены жилые дома и хозпостройки.

Ведомство уточняет, что, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, военные нарушили положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II.

Остальные причастные к произошедшему, помимо Герасименко, устанавливаются.

Ранее, 24 апреля, СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела 23 апреля украинскими военными мирных жителей возле торгового центра «Порт-Сити» в Мариуполе. Действия ВСУ квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Как уточнили в ведомстве, силовики произвели прицельный минометный обстрел людей, собравшихся возле ТЦ для эвакуации из города. Военным РФ удалось вывести их из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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