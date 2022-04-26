Прямой эфир
Интернет
Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском
Мир
В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты
Мир
Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу
Общество
Учет и маркировку домашних животных в РФ предложили сделать добровольной
Общество
Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидировали
Общество
Глава Белгородской области посетит обстрелянные ВСУ села
Мир
Украина запросила у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд
Мир
Киев занимался подделкой «нарушений» Минских соглашений ДНР и ЛНР
Общество
Ремонт дорог стартовал в 13 округах Подмосковья
Общество
В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе
Мир
Подразделения ВС РФ уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ
Сюжет:

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира бригады ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герасименко и других военнослужащих. Они подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), сообщил 26 апреля Следственный комитет РФ.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«По данным следствия, 24 апреля 2022 года Герасименко и другие военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, находясь на подконтрольной им территории в населенных пунктах Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка», — говорится в сообщении.

В результате 71-летний мирный житель получил ранения. Кроме того, повреждены жилые дома и хозпостройки.

Ведомство уточняет, что, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, военные нарушили положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II.

Остальные причастные к произошедшему, помимо Герасименко, устанавливаются.

Ранее, 24 апреля, СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела 23 апреля украинскими военными мирных жителей возле торгового центра «Порт-Сити» в Мариуполе. Действия ВСУ квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Как уточнили в ведомстве, силовики произвели прицельный минометный обстрел людей, собравшихся возле ТЦ для эвакуации из города. Военным РФ удалось вывести их из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022