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В МИЦ «Известия» обсуждают турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов VS Абдугофуров».

Участники:

  • Константин Цзю, российский боксер; двукратный чемпион Европы (1989, 1991); чемпион мира (1991);
  • Александр Поветкин, российский боксер, чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003).
  • Федор Чудинов, российский боксер, участник главного боя;
  • Азизбек Абдугофуров, узбекистанский боксер, участник главного боя;
  • Хадис Ибрагимов, чемпион Европы по самбо, участник турнира;
  • Петр Романкевич, белорусский чемпион по тайскому боксу, участник турнира;
  • Денис Вильданов, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Максим Щербаков, российский боксер, участник турнира;
  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов VS Абдугофуров» пройдет 29 апреля в «Вегас Сити Холл». Телеканал РЕН ТВ в 23:15 покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

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