В МИЦ «Известия» обсуждают турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов VS Абдугофуров».
Участники:
- Константин Цзю, российский боксер; двукратный чемпион Европы (1989, 1991); чемпион мира (1991);
- Александр Поветкин, российский боксер, чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003).
- Федор Чудинов, российский боксер, участник главного боя;
- Азизбек Абдугофуров, узбекистанский боксер, участник главного боя;
- Хадис Ибрагимов, чемпион Европы по самбо, участник турнира;
- Петр Романкевич, белорусский чемпион по тайскому боксу, участник турнира;
- Денис Вильданов, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Максим Щербаков, российский боксер, участник турнира;
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов VS Абдугофуров» пройдет 29 апреля в «Вегас Сити Холл». Телеканал РЕН ТВ в 23:15 покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.