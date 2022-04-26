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Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидировали

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Пожар на нефтебазе «Дружба» в Брянске полностью ликвидирован, сообщила во вторник, 26 апреля, пресс-служба регионального МЧС.

«В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован», — сказал представитель МЧС.

Ранее в распоряжении «Известий» появилось видео, на котором горящая нефтебаза в Брянске снята с высоты птичьего полета.

Возгорание на нефтебазе произошло 25 апреля около 02:00 мск. Пожару был присвоен повышенный ранг. На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации огня.

В ГУ МЧС сообщили, что при пожаре, по предварительной информации, нет пострадавших. Отмечалось, что эвакуация населения не запланирована.

Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия. После локализации огня следователи и криминалисты проведут осмотр, отмечает сетевое издание NASHBRYANSK.RU.

Пользователи социальных сетей рассказали, что пожар было видно из разных точек города. На опубликованных в Сети фотографиях и видеозаписях можно наблюдать мощное пламя.

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