Лавров указал на принципиальную позицию России в отношении недопустимости ядерной войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, 25 апреля, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

По его словам, опасность ядерной войны нельзя недооценивать.

«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Также министр иностранных дел РФ напомнил, что в январе при непосредственном участии России «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) подтвердила тезис о недопустимости ядерной войны.

В настоящее время Россия делает немало для того, чтобы разрешить нынешний кризис, добавил Лавров.

Ранее, 23 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал абсурдным высказывание директора ЦРУ Уильяма Бернса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине.

20 апреля заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил «Известиям» о фактах, указывающих на неготовность стран Североатлантического альянса к конфронтации с Россией. По его словам, главным сдерживающим фактором для НАТО является опасения того, что конфликт может привести к применению ядерного оружия.

Накануне Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он подчеркнул, что речь идет только об обычных вооружениях.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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