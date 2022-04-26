Глава Белгородской области посетит обстрелянные ВСУ села

Белгородский губернатор Гладков посетит села, обстрелянные в ночь на 26 апреля со стороны Украины.

«Проведу заседание оперативного штаба, сразу после этого выеду в пострадавшие села», — напитал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого Гладков сообщал об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа и приграничного села Журавлевка, в результате которого пострадали два человека.

Накануне стало известно, что село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории рядом с селом.

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона. После атаки в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. Одного мужчину уже выписали из больницы, еще две женщины остаются под наблюдением врачей. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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