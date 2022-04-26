Дело о применении завучем насилия к школьнице возбудили в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к ученице одной из городских школ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором можно заметить, как мужчина схватил школьницу за волосы. Он оказался замдиректора учебного заведения по воспитательной работе.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи намерены изучить видеозапись инцидента и установить все обстоятельства случившегося.

В краевом управлении образования уже заявили о намерении разорвать трудовой договор с высокопоставленным сотрудником из-за произошедшего.

Ранее в Красноярске уволили учителя физкультуры после уличения в издевательствах над учениками. В частности, педагог заставлял тех, кто баловался на уроке, ложиться на пол и в наказание бил их кроссовками.