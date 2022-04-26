Абдугофуров заявил о намерении одолеть Чудинова

Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров заявил в беседе с «Известиями», что приехал в Москву только за победой в бою против российского боксера Федора Чудинова. Встреча состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 апреля.

По его словам, он смотрел все бои противника, анализировал их, готовился на тренировках. Абдугофуров считает, что готов к поединку.

«На тренировках мы два месяца работали над общей физической подготовкой, работали на силу, а потом полтора месяца была подготовка на специальные физические упражнения», — сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что он питался по специальному спортивному меню, также несколько дней держал пост по случаю Рамадана, однако остановил его перед взвешиванием.

«Никакой боязни нет, я готов к бою. Каким бы Федор не был величайшим спортсменом — у меня только уважение к нему, но никакой боязни. Я приехал в Москву, чтобы победить его. Я готов, моя команда готова. Всяких провокаций я стараюсь избегать, но, если он будет меня провоцировать — я отвечу», — заключил боец.

Ранее, 22 апреля, Федор Чудинов назвал неудобным соперником бойца Азизбека Абдугофурова, который станет его оппонентом в предстоящем бою.

Чудинов подчеркнул, что в ходе подготовки к поединку тщательно изучает тактику своего оппонента: вместе с тренером смотрит выступления Абдугофурова.

Ранее в этот день российский боксер Харитон Агрба отметил схожий стиль Чудинова и Абдугофурова. При этом он считает, что у россиянина более жесткий удар и он будет иметь преимущество в бою.

Накануне, 21 апреля, российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоит непростой бой: на стороне Чудинова большой опыт, тогда как Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».