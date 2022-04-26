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Тело погибшего горняка подняли из шахты «Ерунаковская-8» в Кузбассе

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Тело горняка, погибшего в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбасс, подняли на поверхность. Об этом сообщил источник ТАСС во вторник, 26 апреля.

«Тело погибшего поднято из шахты на поверхность», — сказал собеседник агентства.

На месте продолжают работать горноспасатели.

Накануне, 25 апреля, на «Ерунаковской-8» в Новокузнецке Кемеровской области произошел прорыв водоотвода. По информации экстренных служб, под землей находятся 283 горняка. 11 человек — на поверхности, один пострадавший.

При этом процесс эвакуации был затруднен, так как прорыв воды произошел на транспортном уклоне.

Позже в этот же день стало известно, что при ЧП на шахте погиб один человек, еще один пострадал.

Угольная шахта «Ерунаковская-8» принадлежит ПАО «Распадская». Была запущена в 2013 году.

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