В Хабаровске замдиректора оттаскал ученицу за волосы из-за забытой сменной обуви

В Хабаровске заместитель директора школы оттаскал школьницу за волосы из-за того, что та забыла дома сменную обувь. Об этом сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова в понедельник, 25 апреля.

В беседе с «РИА Новости» она отметила, что за этот проступок педагог будет уволен.

Инцидент произошел в школе №58. Завуч по воспитательной работе Александр Кузин схватил девятиклассницу за волосы и потащил на улицу. Сам он в объяснительной пояснил, что пытался взять девочку за плечо, но получилось за волосы. Как отметила Матвеенкова, он сказал идти ей за «сменкой», но она его не послушалась и прошла в школу.

Она добавила, что перед родителями ученицы уже извинились за «такого учителя». Мать школьницы написала заявление в полицию, пишет REGNUM.

«Я свое мнение выразила директору школы — считаю, что завуч сегодня же должен быть уволен за действия, которые непозволительны со стороны учителя по отношению к ребенку. На видео все видно, тут даже и разговаривать не о чем», — подчеркнула Матвеенкова.

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку. В ходе нее сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения.

Мать школьницы Анастасия в беседе с телеканалом «360» заявила, что это не первый раз, когда сотрудник учебного заведения вступает в конфликт с ученицей. По ее словам, ранее заместитель директора высказывал девушке претензии по поводу ее внешнего вида.

Мать ученицы отметила, что в последний раз завуч начал на повышенных тонах требовать от девушки, чтобы она пришла и забрала документы из школы, пишет «Ридус».

«В ноябре и апреле были конфликты из-за того, что у нее слишком короткая юбка. Осенью он хватал ее за шею и водил к завучу, на что получил ответ, что внешний вид у девочки вполне нормальный. В апреле он требовал от дочери, чтобы она нагнулась, чтобы посмотреть короткая у нее юбка или нет», — рассказала Анастасия.

По ее словам, она задумалась о переводе дочери на дистанционное обучение, но с ней связались из управления образования и сообщили, что выпустят приказ о дисциплинарном взыскании с директора и увольнении ее заместителя. По ее словам, физически дочь чувствует себя нормально, а вот моральное состояние у нее не очень хорошее.

В пресс-службе краевого главка СК сообщили, что возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

В ноябре в одной из школ города Ачинска Красноярского края учительница заставила четвероклассницу ходить по образовательному заведению босиком. Такому наказанию ребенок подвергся из-за отсутствия сменной обуви.

9 сентября сообщалось, что прокуратура Курской области проводит проверку, после того как директор одной из школ Рыльского района порвал ухо восьмикласснику, который отказался снять сережку.