ВС РФ применили в рамках спецоперации новую радиотепловую маскировку

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации по защите Донбасса начали применять новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Об этом 26 апреля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. При этом покрытие может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.

В первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками, уточнил источник агентства.

Кроме того, как передал источник агенства, маскировка снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, за чего он практически сливается с фоновой поверхностью. Благодаря этому дальность обнаружения техники в радиолокационном диапазоне существенно сокращается.

Накануне, 25 апреля, Министерство обороны РФ показало кадры работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» во время проведения спецоперации. Несмотря на свои габариты, эта машина высокопроходимая, мобильная, позволяет нам после выполнения задачи оперативно сменить позиции, что повышает живучесть как самой боевой машины, так и расчета пусковой установки, поделился с журналистами начальник расчета ОТРК «Искандер» Михаил.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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