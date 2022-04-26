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Глава Twitter рассказал о будущем компании после ее покупки Маском

Глава Twitter Агравал: после покупки Twitter Илоном Маском компанию ждет неопределенное будущее
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После того, как миллиардер Илон Маск приобретет социальную сеть Twitter, компанию ждет неопределенное будущее. Об этом сообщило издание Verge со ссылкой на главу Twitter Парага Агравала.

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«Действительно существует неопределенность относительно того, что случится после завершения сделки… как сделка закроется, мы не знаем в каком направлении будет двигаться платформа», — сказал Агравал во время разговора с сотрудниками Twitter.

При этом Агравал заверил работников, что увольнений и сокращений не планируется.

Глава социальной сети также отметил, что останется на своей должности до закрытия сделки. По информации издания, она завершится позднее в этом году.

25 апреля сообщалось, что американский бизнесмен купит социальную сеть Twitter за $44 млрд.

Ранее в этот же день сообщалось, что переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску находятся на заключительном этапе.

23 апреля предприниматель заявил, что он покупает социальную сеть для того, чтобы создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на выражение своей позиции.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.

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