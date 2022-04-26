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Два жителя Камчатки заплатят по 500 тыс. рублей за взятку пограничнику

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Два жителя Камчатки заплатят штрафы по 500 тыс. рублей за дачу взятки пограничнику, который изъял у них незаконно добытую лососевую икру. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

Следствием установлено, что подсудимые дали взятку в размере 25 тыс. рублей старшему государственному инспектору погрануправления ФСБ по Восточному арктическому району за возвращение изъятой из незаконного оборота икорной продукции общей массой свыше 100 кг.

«Должностное лицо действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в связи с чем к уголовной ответственности за получение взятки не привлекается. Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 ноября, глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Голицын сообщил, что каждый год с Камчатки в авиабагаже браконьеры вывозят от 500 т до 2 тыс. т красной икры.

Вывоз нелегальной икры через региональные порты практически остановлен. Контейнеры, которые обычно для этого используют, проверяют в том числе и на наличие необходимых документов, а вся информация проходит через систему «Меркурий». Также запрещена отправка икры посылками «Почты России». Однако огромные объемы лососевой икры продолжают вывозить самолетами в пассажирском багаже и ручной клади, отметил Голицын.

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