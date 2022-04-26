Суд в Москве арестовал повредившего инсталляцию бабушки со Знаменем Победы

Суд в Москве арестовал мужчину, который повредил инсталляцию в виде бабушки со Знаменем Победы в районе Куркино. Об этом 25 апреля сообщил пресс-центр МВД.

Согласно решению Тушинского районного суда, вандал получил 15 суток административного ареста и штраф в размере 50 тыс. рублей, пишет «Москва 24». Его приятели будут отбывать административный арест шесть суток, уточняет РИАМО.

В МВД рассказали, что в отношении нарушителя был составлен протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, пишет НСН. Кроме того, он и двое его приятелей были привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

На допросе 25-летний мужчина рассказал, что в момент совершения преступления был пьян, поэтому о самом инциденте ничего не помнит. Он раскаялся в содеянном и попросил простить его за глупость.

Также мужчина заявил, что никогда не являлся сторонником антироссийских или нацистских сил и готов полностью возместить нанесенный ущерб.

23 апреля в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин совершили акт вандализма в отношении фигуры бабушки со Знаменем Победы, которая стала символом борьбы с неонацизмом. Инцидент произошел 22 апреля в московском Куркино.

7 апреля в интернете обрела известность история о том, как военные Украины растоптали знамя во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат России во время проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины, растоптали его и затем в насмешку отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира». Пожилая женщина, которая несколько недель провела без продуктов и лекарств, после этого отказалась принимать от них гуманитарную помощь, заявив, что за этот флаг воевали ее родители, пишет сайт kp.ru.

22 апреля в подмосковном Реутове бабушку со Знаменем Победы увековечили в граффити. Как отмечает телеканал «360», женщина вдохновила своей смелостью уже многих деятелей искусства.