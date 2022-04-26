Антонов заявил о планах США сохранить очаг нестабильности в Европе

Вашингтон стремится сохранить очаг нестабильности в Европе, стараясь затянуть спецоперацию России по защите населения Донбасса. Об этом заявил во вторник, 26 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца. США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе. Тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене», — приводит его слова Telegram-канал российского посольства.

Посол подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются затянуть конфликт на украинской стороне, в частности, путем бесперебойных поставок вооружения на Украину. К данному моменту общая военная помощь с момента прихода нынешней администрации к власти превысила $4 млрд, уточнил он.

При этом Антонов задался вопросом касательно того, что, вероятно, данные средства Белому дому лучше было бы использовать на благо «простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция».

Кроме того, как отметил посол, правящие круги США активно используют ситуацию на Украине, а также образ России как внешней угрозы для «отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем» в стране.

Украинский конфликт, заключил Антонов, был спровоцирован Западом.

25 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что целью накачивания Киева оружием является истощение РФ. По его словам, до тех пор, пока у накачанной иностранным оружием Украины сохраняется возможность сопротивления, Соединенные Штаты Америки и НАТО, намеренные, по их же собственным словам, продолжать конфликт «до последнего украинца», не отступят и не дадут команду Киеву капитулировать.

В тот же день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Между тем, американский министр обороны Остин заявил после визита в Киев, что США трудно отследить, что происходит с оружием, поставленным Украине.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По данным американского телеканал NBC, новый пакет помощи будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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