США выразили озабоченность приговором турецкому правозащитнику Кавалу

США глубоко обеспокоены и разочарованы приговором суда турецкому правозащитнику Осману Кавалу. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщается на сайте госдепартамента США.

Ранее в этот же день Осман Кавала был приговорен к пожизненному заключению.

«Мы вновь призываем Турцию освободить Османа Кавалу, соблюдая решения Европейского суда по правам человека, а также освободить всех других безосновательно заключенных. Мы остаемся глубоко озабочены продолжающимися судебными преследованиями представителей гражданского общества, СМИ, политических лидеров и ведущих бизнесменов в Турции», — говорится в сообщении.

23 октября 2021 года Эрдоган поручил министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов 10 государств, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.

С таким призывом выступили дипмиссии США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. После этого в турецком внешнеполитическом ведомстве подтвердили вызов послов перечисленных стран. Их призвали соблюдать Венскую конвенцию.

Однако уже 25 октября турецкий лидер отменил свое решение по высылке послов, после того как они заверили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Турции.

Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего, в частности, проекты религиозных и этнических меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между армянским и турецким населением, а также мирное решение курдского вопроса.

В феврале 2020 года турецкий суд оправдал правозащитника по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавалу предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.