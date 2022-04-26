Прямой эфир

США выразили озабоченность приговором турецкому правозащитнику Кавалу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США глубоко обеспокоены и разочарованы приговором суда турецкому правозащитнику Осману Кавалу. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщается на сайте госдепартамента США.

Последнее турецкое предупреждение: решит ли Анкара «курдский вопрос»
Городам на севере Сирии угрожает новая трансграничная военная операция

Ранее в этот же день Осман Кавала был приговорен к пожизненному заключению.

«Мы вновь призываем Турцию освободить Османа Кавалу, соблюдая решения Европейского суда по правам человека, а также освободить всех других безосновательно заключенных. Мы остаемся глубоко озабочены продолжающимися судебными преследованиями представителей гражданского общества, СМИ, политических лидеров и ведущих бизнесменов в Турции», — говорится в сообщении.

23 октября 2021 года Эрдоган поручил министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов 10 государств, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.

С таким призывом выступили дипмиссии США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. После этого в турецком внешнеполитическом ведомстве подтвердили вызов послов перечисленных стран. Их призвали соблюдать Венскую конвенцию.

Однако уже 25 октября турецкий лидер отменил свое решение по высылке послов, после того как они заверили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Турции.

Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего, в частности, проекты религиозных и этнических меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между армянским и турецким населением, а также мирное решение курдского вопроса.

В феврале 2020 года турецкий суд оправдал правозащитника по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавалу предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022