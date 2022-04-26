В ФРГ спрогнозировали действия ЦБ других стран из-за санкций против РФ

Центральные банки других стран начнут «прятать» свои долларовые резервы после заморозки резервов Банка России. О таких возможных действиях регуляторов рассказал в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

По мнению Кранена, после введения санкций против РФ страны зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах.

«Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», — допустил Кранен.

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