Прямой эфир
Мир
Великобритания расширила пакет экспортных санкций против России
Общество
В России могут создать национальную библиотеку шрифтов
Мир
Словакия оказала Украине военную помощь на €130 млн
Экономика
В Роскачестве назвали бренды некачественного сливочного масла
Экономика
Клиенты банков и МФО резко сократили долю досрочных погашений займов
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний
Сюжет:

В ФРГ спрогнозировали действия ЦБ других стран из-за санкций против РФ

Профессор Кранен: центробанки начнут прятать долларовые резервы после санкций против России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральные банки других стран начнут «прятать» свои долларовые резервы после заморозки резервов Банка России. О таких возможных действиях регуляторов рассказал в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

По мнению Кранена, после введения санкций против РФ страны зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах.

«Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», — допустил Кранен.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022