Ремонт дорог стартовал в 13 округах Подмосковья

Ремонт дорог стартовал в 13 городских округах Московской области. об этом 25 апреля сообщается на сайте правительства региона.

Как уточнили в региональном Минтрансе, речь идет о ремонте региональных дорог на 15 объектах в 13 кругах области, в том числе Одинцове, Люберцах, Клине, Воскресенске, Егорьевске, а также Ленинском, Дмитровском и Богородском городских округах. Также к этому списку относятся Зарайск, Кашира, Павловский Посад, Ступино и Можайск.

«С 25 апреля «Мосавтодор» приступил к выполнению плана 2022 года по ремонту региональных дорог», — приводит телеканал «360» сообщение ГБУ.

На 13 объектах выполнят работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, на 1 объекте – работы по устройству асфальтобетонного покрытия совместно с выравнивающим слоем. Еще на 1 объекте проведут работы по устройству отдельного выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, пишет РИАМО.

В соответствии с графиками производства работ с 29 апреля запланирована одновременная работа 17 производственных комплексов по укладке асфальтобетонных смесей.

За апрель и май в регионе исправят основное количество дорожных дефектов после затяжной зимы. С начала месяца уже устранили более 39 тысяч ям.

22 апреля пресс-служба регионального Минтранса сообщила, что в пяти округах Московской области до конца сезона отремонтируют 235 км дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».