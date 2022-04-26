Корреспондент «Известий» побывал в освобожденном от сил ВСУ селе

Корреспондент «Известий» побывал в освобождённом от сил ВСУ селе в Харьковской области. Добраться до места назначения безопаснее всего по воздуху, передает телеканал «Известия». Дороги простреливаются, на пути могут быть засады. Поэтому и трансфер по прилёте только на бронированном «Тигре». В районе села российские военные укрепляют позиции. Бойцы контролируют движение колонн, досматривают транспорт. Военные вежливо, но тщательно проверяют всех проезжающих. Мирные жители относятся к вынужденной остановке с пониманием.

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