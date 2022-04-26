Во Владивостоке прошла первая ночная репетиция парада Победы. В тренировке приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота, передает телеканал «Известия». Пешие парадные расчёты гарнизона чеканили шаг на улице Светланской в самом центре города. Солдаты и офицеры отрабатывали синхронность прохождения в строю. До Дня Победы военные проведут десятки тренировок в своих частях. Генеральная репетиция парада во Владивостоке пройдёт 7 мая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.