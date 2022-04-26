МО рассказало об обеспечении ВС РФ питанием и горючим для техники

МО рассказало об обеспечении ВС РФ питанием и горючим для техники

2022-04-26 04:52:22

2022-04-26 04:52:22

2022-04-26 04:52:22

2022-04-26 04:52:22

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