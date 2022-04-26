Великобритания запретила ввоз в Россию технологий, которые «могут использоваться против Украины»

Власти Великобритании объявили о запрете на экспорт в Россию ряда технологий, которые «могут быть использованы против народа Украины». Об этом в понедельник, 25 апреля, заявили в британском министерстве внешней торговли.

«Соединенное Королевство также объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для угнетения героического народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мера направлена на ликвидацию всех существующих лазеек, которые могли бы позволить России импортировать у Великобритании эти товары и технологии.

Также, согласно заявлению британского правительства, до нуля снижены ввозные пошлины и отменены квоты на продукцию украинского производства в качестве экономической поддержке украинской стороне.

Кроме экономической поддержки, британской стороной продолжает оказывается помощь вооружением. Так, 25 апреля глава министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в палате общин заявил о том, что ВСУ получат от Великобритании на безвозмездной основе самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak.

22 апреля стало известно, что Великобритания согласилась направить Украине не менее 120 транспортных средств, из которых 80 — это бронированные машины моделей Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для «использования в боевых целях, боевой поддержке и боевой службе» в тылу и на линии фронта, а также 40 машин Samaritan, Spartan и Samson.

При этом Лондон продолжает вводить санкции в отношении России. 21 апреля, минфин и министерство внешней торговли Соединенного Королевства распространил документ, согласно которому следует, что Великобритания ввела запрет на импорт серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру из России. Отмечалось, что помимо этого, Лондон поднимет пошлины на 35% на товары России и Белоруссии на сумму около £130 млн, в том числе на алмазы и каучук.

3 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о намерении Великобритании усилить санкции против РФ и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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