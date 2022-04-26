Корреспондент «Известий» показал работу российского блокпоста

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российского блокпоста в одном из сел Харьковской области, которое находится под контролем российских военнослужащих.

На таких блокпостах, рассказал журналист, и днем, и ночью работают российские бойцы, они контролируют движение военных колонн и досматривают гражданские машины, покидающие населенный пункт.

На болкпостах проверяются документы, личные вещи, в том числе, телефоны. Военные также обращают внимание на необычное поведение гражданских.

«Регистраторы, которые снимают что-либо. Униформа ВСУ, татуировки на теле нацистские. На морально психологическое поведение, если он переживает значит, не просто так», — уточнил начальник блокпоста.

Так военные задержали Владимира Гусейнова, который был в рядах ВСУ. Как мужчина рассказывает, служить заставили украинские военные, которые буквально поймали его на границе с Румынией во время попытки сбежать из Украины с семьей.

«Мне лучше в Россию. В плен. Чем в эту Украину. Я не хочу обмен. Ненавижу нашу власть и нашу политику», — заявил Гусейнов.

Как говорят военные, вычислить украинского беглеца удалось по фотографиям в его телефоне, на которых он в форме ВСУ. Количество дизертиров, по словам российских бойцов, в последнее время резко увеличилось.

24 апреля сложивший оружие старший сержант украинской разведывательной роты 57-й бригады Михаил Янковский рассказал журналистам, как командование ВСУ использует заградительные отряды для пресечения дезертирства. Заградотряды следили за тем, чтобы никто не покидал боевые позиции, а по всем подозрительным «стреляли без предупреждения», уточнил он.

14 апреля сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев рассказал «Известиям», как командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе. Военный пояснил, что со своими подчиненными укрывался в бункере.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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