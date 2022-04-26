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Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано у побережья Тайваня

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Тайваня, никто не пострадал. Об этом сообщила 26 апреля сообщило издание United News Network со ссылкой на сейсмологическую службу китайского острова.

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По данным службы, природный катаклизм произошел в 5:30 утра по местному времени (0:30 мск).

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 70 км северо-восточнее города Тайдун, а очаг залегал на глубине 29,4 км.

Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Тайдун и Чжанхуа. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит: филиппинской и евразийской.

Ранее, 19 апреля, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к востоку от города Манай и в 128 км к западу от крупного порта острова Минданао — города Давао.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

В тот же день на северо-востоке Японии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Сведений о пострадавших не поступало.

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