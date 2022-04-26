Подразделения ВС РФ уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ, сообщило 25 апреля Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, на территории уничтоженной воинской части находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям.

Кроме того, добавили в МО, в ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники.

Отступая подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике, передала пресс-служба министерства.

«На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении. Здесь различные наименования техники, всего около 100 единиц», — следует из сообщения.

Как рассказал начальник автомобильной службы Владимир, среди захваченных объектов радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» и зенитная самоходная установка «Шилка».

Также на территории воинской части находятся цеха, в которых проводился ремонт техники. В ходе проведения технической разведки выявлено большое количество боеприпасов, относящихся к этой технике, добавил Владимир.

25 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок иностранного оружия ВСУ. Также оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада горючего.

Накануне Конашенков заявил, что российские войска уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

15 апреля ВС РФ ракетами «Калибр» нанесли удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».