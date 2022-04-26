Прямой эфир
Мир
Великобритания расширила пакет экспортных санкций против России
Общество
В России могут создать национальную библиотеку шрифтов
Мир
Словакия оказала Украине военную помощь на €130 млн
Экономика
В Роскачестве назвали бренды некачественного сливочного масла
Экономика
Клиенты банков и МФО резко сократили долю досрочных погашений займов
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний
Сюжет:

Подразделения ВС РФ уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ, сообщило 25 апреля Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, на территории уничтоженной воинской части находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям.

Кроме того, добавили в МО, в ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники.

Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины
При этом российские военные пока не разрушают железнодорожные мосты

Отступая подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике, передала пресс-служба министерства.

«На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении. Здесь различные наименования техники, всего около 100 единиц», — следует из сообщения.

Как рассказал начальник автомобильной службы Владимир, среди захваченных объектов радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» и зенитная самоходная установка «Шилка».

Также на территории воинской части находятся цеха, в которых проводился ремонт техники. В ходе проведения технической разведки выявлено большое количество боеприпасов, относящихся к этой технике, добавил Владимир.

25 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок иностранного оружия ВСУ. Также оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада горючего.

Накануне Конашенков заявил, что российские войска уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

15 апреля ВС РФ ракетами «Калибр» нанесли удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022