Двухэтажное частное здание загорелось в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в частном здании, предположительно, являющимся работным домом вспыхнул пожар. Об этом 26 апреля сообщает портал E1 со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что в ночь на вторник загорелась двухэтажная постройка на улице Шатровой, 41, на момент возгорания в доме находились порядка 50 людей, в основном пожилого возраста.

«Это то ли хостел, то ли работный дом. Думаю, работный, людей оттуда выводили всех сирых-убогих. Одну бабушку госпитализировали — она обо что-то сильно ушиблась во время эвакуации», — цитирует портал слова очевидца.

Кроме того, свидетели происшествия указали на то, что до сих пор в здании могут оставаться люди, несмотря на усилия пожарных и спасателей.

Накануне, 25 апреля, сообщалось о пожаре в торговом центре «Шелковый путь» в Подмосковье. По данным экстренных служб, из торгового центра эвакуировано 200 человек. Площадь возгорания составила до 400 кв.м.

Также в этот день стало известно, что в Рязанской области горел жилой дом, в результате пострадали двое мужчин. Всего из здания было эвакуировано семь человек.