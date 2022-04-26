Прямой эфир

Двухэтажное частное здание загорелось в Екатеринбурге

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге в частном здании, предположительно, являющимся работным домом вспыхнул пожар. Об этом 26 апреля сообщает портал E1 со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что в ночь на вторник загорелась двухэтажная постройка на улице Шатровой, 41, на момент возгорания в доме находились порядка 50 людей, в основном пожилого возраста.

«Это то ли хостел, то ли работный дом. Думаю, работный, людей оттуда выводили всех сирых-убогих. Одну бабушку госпитализировали — она обо что-то сильно ушиблась во время эвакуации», — цитирует портал слова очевидца.

Кроме того, свидетели происшествия указали на то, что до сих пор в здании могут оставаться люди, несмотря на усилия пожарных и спасателей.

Накануне, 25 апреля, сообщалось о пожаре в торговом центре «Шелковый путь» в Подмосковье. По данным экстренных служб, из торгового центра эвакуировано 200 человек. Площадь возгорания составила до 400 кв.м.

Также в этот день стало известно, что в Рязанской области горел жилой дом, в результате пострадали двое мужчин. Всего из здания было эвакуировано семь человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022