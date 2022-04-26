Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 апреля

Облачная погода, небольшой местами умеренный дождь ожидают жителей столицы во вторник, 26 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение до +6 градусов.

Кроме того, ожидается ветер западной четверти со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 742–743 мм ртутного столба.

25 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в первую половину недели Московский регион будет находиться под влиянием атлантического циклона. Этим будут объясняться значения температуры воздуха. Характер погоды начнет меняться в четверг, 28 апреля, когда ночи станут заметно холоднее, уточнила синоптик.

Днем ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что похолодание ожидается в столичном регионе в среду. Начиная с ночи четверга в Москве начнет расти атмосферное давление, добавил он.