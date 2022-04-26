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Эксперты указали на невозможность ЕС оказать давление на Индию

Эксперты: России не нужно переживать из-за западного натиска на Индию
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Эксперты прокомментировали «Известиям», каковы шансы, что западное давление заставит Нью-Дели начать сворачивать сотрудничество с Москвой.

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Страна стремится сохранить добрососедские отношения с Россией

24–25 апреля в Нью-Дели побывала с визитом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В отличие от США, предпочитающих убеждать всех и вся при помощи «кнута», европейская дипломатия сконцентрировалась на «пряниках», предложив сотрудничество со странами ЕС в качестве альтернативы экономическим связям с Россией.

Не стоит России переживать из-за западного натиска на Индию и в данной ситуации, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В свое время сформировавшиеся отношения этой страны с Западом, с США и даже с бывшей метрополией Великобританией не помешали ей пойти на сотрудничество с СССР, и все последние десятилетия Индия осуществляла независимую внешнюю политику, напомнила руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Схожую оценку «Известиям» дал и вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

«Пока Индия считает, что в ее прагматических интересах поддерживать хорошие отношения с Россией, несмотря на давление Запада, позиция страны не изменится. И волноваться, что Индия поддастся какому-то прессингу, у России причин нет», — уверен эксперт.

При этом крайне вероятно, что нажим на Нью-Дели в попытках «переподключить» страну на Европу в пику России продолжится.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стороннее предложение: стоит ли России бояться давления Запада на Индию

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