Губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших при обстреле Журавлевки

В результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области пострадали два человека. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна [Самойлова], начался обстрел села.<…> Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал он.

Как отметил Гладков, на место происшествия выехали медики скорой помощи, ситуация находится на его личном контроле.

От обстрела пострадали жилые дома, при этом масштабы ущерба от обстрела станут известны в полной мере после подомового обхода, добавил губернатор.

Ранее, 14 апреля, Гладков заявил, что в Журавлевке был объявлен режим ЧС, а все его жители были вывезены за пределы территории города.

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что село Нехотеевка подверглось обстрелу с украинской стороны. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт, добавил он. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка в Белгородской области.

Ранее в воскресенье, 24 апреля, глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном.

19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона. После атаки в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. Одного мужчину уже выписали из больницы, еще две женщины остаются под наблюдением врачей. От села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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